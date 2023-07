Menjajal Suzuki XL7 Hybrid di Yogyakarta, Sebegini Konsumsi BBM

jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejak diperkenalkan pada 15 Juni lalu, Suzuki XL7 Hybrid langsung memikat konsumen tanah air.

Buktinya, sport utility vehicle (SUV) medium itu sudah terjual lebih dari 1.000 unit.

Kami pun penasaran dengan keunggulan SUV terbaru yang ditanami teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) dan fitur-fitur kekinian.

Dalam kesempatan menjajal XL7 Hybrid tipe tertinggi (Alpha) bertransmisi otomatis jenis CVT, kami mendapatkan angka kisaran konsumsi bahan bakar 12-14 kilometer per liter.

Angka capaian itu berdasarkan hasil penghitungan komputer di kendaraan.

Hasil itu bisa dilihat di fitur Average Fuel Consumption (AFC) yang tertera di multi information display (MID).

Namun, kami juga melakukan tes full to full atau top up. Dengan jarak tempuh sekitar 199 km angka konsumsi yang didapat 14,4 km per liter.

Rute yang kami tempuh dari diler Suzuki Sumber Baru Mobil, Bantul, Yogyakarta, menuju lokasi wisata Watu Tapak Cam Hill di Sambirejo, Kabupaten Sleman, dan finis di Maliaboro