Menjelang Akhir Tahun, Eiger Berikan Diskon 50 Persen, Berlaku di Semua Toko

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan perlengkapan untuk berkegiatan di luar ruangan, Eiger Adventure (Eiger) menyiapkan promo besar-besar akhir tahun.

Tidak tanggung-tanggung promo yang ditawarkan sebesar 50 persen.

Adapun diskon yang ditawarkan mulai dari jaket, tas, sandal, topi, sepatu, hingga apparel keren.

Semua produk itu bisa didapatkan dengan harga lebih terjangkau.

Marketing General Manager Eiger, Jason Wuysang mengatakan promo ini berlaku di semua toko Eiger di seluruh Indonesia.

Dia menuturkan promo tersebut hanya berlangsung sampai 31 Desember 2023.

“Promo terbaik bisa didapatkan langsung di semua toko Eiger di seluruh Indonesia. Semua koleksi Eiger didiskon up to 50 persen. Eiger juga menawarkan pilihan belanja nyaman secara online melalui situs resmi eigeradventure.com dan di official store Eiger di berbagai marketplace,” jelas Jason.



Dia menambahkan pihaknya memiliki berbagai kategori koleksi mulai dari Mountaineering, Riding, Tactical, Eiger 1989.

Ada pula koleksi khusus Eiger Women disiapkan untuk perempuan Indonesia yang ingin tampil keren selama liburan.