Menko Airlangga Resmi Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD Indonesia

jpnn.com, PARIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah resmi menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan i The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia.

Penyerahan tersebut dilakukan pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis, Kamis (2/5).

Prosesi ini menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD.

Proses aksesi ini sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD.

Kerja sama kedua pihak secara erat dalam proses aksesi bertujuan untuk memungkinkan kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik sebagaimana moto OECD 'Better Policies for Better Lives'.

Menko Airlangga dalam sambutannya menyampaikan dengan mewakili 80 persen perdagangan dan investasi dunia, keanggotaan dan standar OECD sangat penting untuk menjamin perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan.

"Menjadi anggota OECD memungkinkan Indonesia memperkuat komitmen konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia, untuk memajukan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resminya, Kamis (2/5).

Dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania.