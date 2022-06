Menkominfo Minta Perusahaan Global Ikut Aturan Ruang Digital Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang digital Indonesia.

“Membangun dan menggelar infrastruktur digital bukan tanpa maksud, hal itu dimaksudkan demi kejayaan Indonesia. Demi negeri kita, demi kesejahteraan masyarakat. For the benefit of all Indonesian,” kata Johnny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/6).

Menkominfo menegaskan pihaknya menghormati hak asasi manusia, freedom of speech dan berserikat, dengan cara menjaga ruang digital yang bersih dan sehat.

Baca Juga: Menkominfo Dorong Pemanfaatan Ruang Digital

“Karena kita sesama manusia, maka harus saling menjaga kebebasan yang lainnya. Jadi bukan tanpa batas, batasannya adalah kebebasan pihak yang lain. Kita menjaga human rights, freedom of speech, demokrasi, dijaga dengan baik dengan melakukan pengendalian ruang digital yang baik,” tandasnya.

Dia juga menyadari jika aturan dan perundang-undangan tiap negara berbeda-beda. Namun, Menkominfo meminta kepada global technology company untuk mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi harus selalu dilakukan untuk menjaga ruang digital juga tetap sehat.

Baca Juga: Dave Laksono Ajak Masyarakat Bijak di Ruang Digital

“Karena yang melanggar aturan dan undang-undang di Indonesia belum tentu melanggar aturan dan undang-undang di negara lain. Teknologi yang seharusnya bisa mengatur, belum belum mau barangkali. Saya enggak tahu apa alasan, tetapi secara teknologi harusnya regional coverage itu bisa diatur,” ujarnya.

Menurut Johnny, upaya itu tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, perlu kerja sama dengan semua pihak agar bisa mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital dan maju.