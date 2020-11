Mensos Ari Ajak Masyarakat Berikan Perlakuan Setara Bagi Semua Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial bersiap menyambut peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020 pada 3 Desember mendatang. Peringatan HDI kali ini mengusung tema Not All Disabilities Are Visible (tidak semua disabilitas bisa terlihat).

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, tema itu menyiratkan pesan kepada khalayak bahwa tidak semua ragam disabilitas dapat disadari dan diketahui masyarakat umum.

Menurutnya ada banyak ragam disabilitas yang tidak semua disadari oleh masyarakat, apalagi dalam kodisi pandemi Covid-19. Mungkin mereka yang disabilitas rungu wicara tidak bisa langsung bisa diketahui kondisinya.

Dalam kondisi tertentu, katanya, mungkin karena ketidaktahuan tersebut, kemudian terjadi perlakuan yang bernuansa diskriminatif dari lingkungan.

“Karena itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa negara memberikan perhatian setara untuk semua ragam disabilitas," kata Mensos di Jakarta (1/11).

Juliari menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemensos meneguhkan komitmen dan membangun kepedulian seluruh bangsa dalam mewujudkan pemberdayaan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Dalam kondisi pandemi dan peringatan HDI 2020, pemerintah mendorong organisasi masyarakat sipil, institusi akademik, dan sektor swasta agar menjalin kemitraan dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang manfaatnya ke depan dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.

Pada dasarnya, peringatan HDI merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang disabilitas, sekaligus momentum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.