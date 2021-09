Mensos Ingin, Mahasiswa Begini di Masa Depan

Kamis, 23 September 2021 – 17:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak mahasiwa terus mempertajam kemampuan analisis terhadap perkembangan lingkungan.

Bu Risma, sapaan karibnya mengatakan dalam era kemajuan teknologi diharapkan mahasiswa mampu mengoptimalkan sumber daya.

Mahasiswa disiapkan untuk semakin besar peluang kesempatan ikut menyelesaikan tantangan bangsa.

Mensos juga memberikan motivasi kepada mahasiswa, untuk memupuk optimisme.

“Manfaatkan waktu dengan baik. Termasuk dengan upaya serius menguasai kemajuan teknologi dan mengembangkan kolaborasi. Jika kalian bisa menguasai teknologi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin,” kata Mensos dalam acara webinar DACON 2021 The Global Impact of Covid-19 Pandemic: Action and Future Recommendations, di Jakarta, Kamis (23/9).

Menurut Risma, mahasiswa adalah mitra kolaborasi dan bekerja tekun mempelajari, menguasai dan memanfaatkan teknologi merupakan bagian dari proses belajar yang penting dilakukan mahasiswa.

Kemensos akan membantu mahasiswa agar memiliki kemampuan tersebut melalui Program Pejuang Muda.

Dengan program tersebut, Mensos yakin mahasiswa bisa ‘membaca’ masa depan agar tetap survive dalam kondisi apapun. Ia juga berharap, generasi muda bisa turut berkontribusi terhadap penyelesaian masalah bangsa, termasuk agenda penanganan kemiskinan.