Menyelami Kehidupan Bawah Laut di SEA LIFE Sydney Aquarium

jpnn.com, SIDNEY - Berencana liburan bersama keluarga ke Australia? Pastikan Anda memasukkan Kota Sydney di dalam daftar tempat yang akan dikunjungi.

Ibu kota negara bagian New South Wales, Australia ini menawarkan beragam wisata yang ramah untuk anak. Salah satunya yaitu SEA LIFE Sydney Aquarium.

Akuarium raksasa ini terletak di kawasan wisata Darling Harbour yang mudah dijangkau dengan menggunakan transportasi subway, monorail, atau bus hop on hop on.

Arsitektur bangunannya menarik, didesain menyerupai gelombang air laut.

Keseruan di Zona Tematik di SEA LIFE Sydney Aquarium

Wisata Sydney ini cocok untuk mengenalkan anak pada kehidupan bawah laut.

Terdapat 14 zona beserta akuarium raksasa yang bisa dijelajahi dengan total 13.000 hewan laut dari 700 spesies ikan dari berbagai belahan dunia. Di antaranya :

1. Day and Night on the Reef