Middleton dan Antetokounmpo Menggila, Milwaukee Bucks Perkecil Ketinggalan dari Brooklyn Nets

jpnn.com, MILWAUKEE - Milwaukee Bucks berhasil menang atas Brooklyn Nets dengan skor 86-83 pada gim ketiga semifinal NBA Wilayah Timur.

Hasil ini membuat Bucks berhasil memperkecil ketinggalan atas Nets 1-2 (best of seven).

Dalam pertandingan yang digelar di Fiserv Forum, Milwaukee, Jumat (11/6) siang WIB, Khris Middleton dan Giannis Antetokounmpo tampil apik saat membekuk Kevin Durant cs.

ESPN Stats dan Info, Middleton berhasil membukukan 35 poin dan 15 rebound.

Sementara Giannis menambahkan 33 poin dan 14 rebound.

Catatan dari duet itu sangat apik, karena belum ada dalam sejarah NBA Playoffs ada duo pemain dalam satu tim mencetak poin terbanyak dalam satu gim.

Nets bukan tanpa perlawanan. Laga sempat memanas kala Kevin Durant dilanggar oleh PJ Tucker.

Walaupun demikian, Durant tetap berhasil mengemas 30 poin, sebelas rebound, dan lima asisst.