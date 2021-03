Minta Pemda Buat Terobosan dan Konsep Vaksinasi, Mendagri Beberkan 3 Hal ini

jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menyinggung soal inovasi dan terobosan Pemerintah Daerah dalam program vaksinasi Covid-19 dan upaya menangani pandemi.

Menurut Mendagri, di masa krisis seperti pandemi saat ini, sinergisitas pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan.

Produk inovasi yang berasal dari pemerintah daerah bisa diberikan kepada pemerintah pusat.

Dengan demikian, komunikasi yang terjalin, tak hanya dari atas ke bawah atau top-down saja, namun juga bottom-up.

Dalam program vaksinasi Covid-19 misalnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengedepankan kreativitas dalam menjalankan kebijakan.

“Kami harapkan pemerintah daerah melakukan terobosan, begitu menerima (dosis vaksin), dia harus mendistribusiakan, setelah itu melakukan vaksinasi dengan cepat,” ujar Mendagri saat meninjau vaksinasi di Jakabaring Sport City, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (31/3).

Adapun konsep atau skenario yang dimaksudkan Mendagri adalah membuat kelompok prioritas penerima vaksin.

Data ini nantinya bisa diperoleh melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga vaksinasi dapat dilakukan by name by address, tepat sasaran.