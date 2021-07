Mourinho Bikin Ulah, Sentil Mantan Klubnya Saat Konferensi Pers dengan AS Roma, Bawa-bawa MU

jpnn.com, ROMA - Jose Mourinho resmi diperkenalkan sebagai juru taktik baru AS Roma melalui konferensi pers yang digelar pada Kamis (8/7). Sang pelatih menandatangani kontrak tiga tahun bersama Giallorossi -julukan AS Roma-.

The Special One -panggilan beken Mourinho- menyebut pemilik AS Roma, yakni Ryan dan Dan Friedkin adalah orang yang tak menginginkan kesuksesan instan, tapi memulai proyeknya untuk beberapa tahun ke depan.

Konferensi pers perkenalan Mourinho sendiri berlangsung lebih dari satu jam, dan membahas banyak hal. Termasuk pengalamannya bersama sejumlah klubnya terdahulu.

"Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan, yang jelas di tiga klub terakhir, saya memenangkan gelar di Chelsea, tiga piala bersama Manchester United, dan mencapai final dengan Tottenham Hotspur," ungkap Mourinho

"Namun, entah mengapa tiga trofi saya bersama United dianggap sebagai bencana. Saya juga mencapai final bersama Spurs yang tak bisa saya mainkan (dipecat), itu juga dianggap sebagai bencana,"

"Apa yang dianggap bencana bagi saya dianggap sukes besar bagi orang lain," tambah pelatih asal Portugal itu.

Bersama AS Roma, Mourinho belum berani menjamin kesuksesan meraih trofi. Fokusnya saat ini ialah membangun fondasi bagi klub untuk masa depan.

"Anda (wartawan) selalu bicara tentang gelar, tapi kami disini untuk bekerja. Akan mudah menjanjikan gelar, tapi kenyataannya berbeda. Yang terpenting bagaimana kami menjalankan proyek jangka panjang yang sudah dibuat," ujarnya.