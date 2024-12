MSIG Jadi Sponsor Utama Empat Turnamen Sepak Bola AFF

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Asia, MSIG, resmi menjadi sponsor turnamen sepak bola Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Kemitraan ini difasilitasi oleh agensi pemasaran olahraga global, SPORTFIVE, mitra komersial eksklusif AFF.

Keempat turnamen tersebut meliputi ASEAN Mitsubishi Electric Cup™ 2024, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women's Championship™, dan ASEAN U-23 Championship™.

"Dengan jaringan mencakup 48 negara, termasuk 10 negara di ASEAN, MSIG bangga untuk membawa semangat persatuan, ketekunan, dan kerja sama yang menjadi nilai inti dari sepak bola, serta mendorong meraih prestasi lebih besar," kata CEO MSIG Asia, Clemens Philippi, Senin (9/12).

Sebagai bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc. dan anak perusahaan Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., MSIG telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan sepak bola ASEAN, dengan mendukung kejuaraan utama di kawasan ini.

Presiden AFF Major General Khiev Sameth, menyambut kehadiran MSIG sebagai anggota baru yang dinilai memiliki kesamaan nilai dengan sepak bola ASEAN.

"Ini berkontribusi terhadap aspirasi kami untuk memajukan sepak bola dan dampaknya bagi seluruh Asia Tenggara,” ujar Sameth.

Sementara itu, CEO dan Presiden Direktur MSIG Life, Wianto Chen, mengungkapkan rasa bangga mereka atas peran sebagai Presenting Partner untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup™ 2024 yang akan digelar di Solo, Indonesia.

“Mari kita ciptakan momen bersejarah bersama dalam semangat sepak bola dan masa depan yang lebih cerah,” katanya.