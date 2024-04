Muscle First Raih Penghargaan Top Brand 2024

jpnn.com, JAKARTA - Muscle First akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan Top Brand dalam kategori suplemen fitness atau gym setelah hampir tujuh tahun berkiprqh.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Muscle First merupakan produk pilihan masyarakat Indonesia dalam menunjang gaya hidup sehat.

Untuk sampai ke tonggak pencapaian ini, perjalanan Muscle First tentu tidak selalu mulus.

Saat awal didirikan pada 2017, Muscle First masih memiliki budget yang terbatas. Namun, dengan mimpi dan semangat yang besar, Muscle First terus berinovasi hingga berhasil mengalami peningkatan penjualan sebesar 17.000% dalam dua tahun sejak diluncurkan.

Tidak berhenti sampai di sana, Muscle First juga sempat merasa pesimis saat dunia dilanda pandemi COVID-19 karena banyak bisnis yang menjadi lesu. Untunglah Muscle First mampu melihat peluang di saat masyarakat Indonesia memiliki concern pada isu kesehatan dan bisa memasuki market dengan kreativitasnya.

Adanya pengalaman naik turun tersebut membuat Muscle First menjadi brand yang semakin kuat, tantangan bukanlah halangan bagi Muscle First. Tuntutan masyarakat akan produk menyehatkan yang aman dan antibosan pun juga disambut oleh Muscle First dengan antusias.

Muscle First berupaya mengikuti berbagai uji kualitas hingga mengantongi sertifikat, seperti Labdoor, GMP, HACCP, ISO, Halal, dan BPOM demi menjamin produknya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan aman.

Muscle First juga memastikan ada banyak varian rasa unik dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia dalam produknya sehingga bisa menjadi pilihan yang tidak membosankan untuk konsumen yang ingin mencoba.