Naomi Osaka Memang Luar Biasa

jpnn.com, NEW YORK - Petenis Jepang Naomi Osaka menjadi juara di US Open setelah mengalahkan petenis Belarus Victoria Azarenka 1-6 6-3 6-3 di USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, New York, Minggu (13/9) dini hari WIB.

Naomi mengangkat trofi US Open untuk kedua kalinya dalam jangka waktu tiga tahun.

Pada 2018, Naomi juga juara usai mengalahkan Serena Williams 62, 6-4 di laga final.

Dalam turnamen besar lapangan keras yang diadakan tanpa penonton akibat pandemi COVID-19, unggulan keempat itu tidak membiarkan kondisi-kondisi tidak biasa mengalihkan perhatian dia ketika menampilkan performa juang yang besar untuk menjuarai grand slam ketiganya.

A championship won on an incredible rally!@naomiosaka clinches the #USOpen ???? in three sets over Victoria Azarenka. pic.twitter.com/yVVd0Q0mnN — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020