Neta V-II Gebrak Lantai PEVS 2024, Harganya Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Neta Indonesia membuat kejutan di lantai Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2024, melalui mobil listrik terbaru Neta V-II, di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa.

Hatchback listrik besutan Neta itu dibanderol dengan harga Rp 200 jutaan (on the road Jakarta).

Neta V-II menjadi produk pertama pabrikan Tiongkok itu yang dirakit secara lokal di fasilitas produksi milik PT. Handal, Bekasi, Jawa Barat.

"Neta V-II dibanderol Rp 200 jutaan dengan status on the road Jakarta. Hanya saja, pengumuman angka pastinya baru akan disampaikan bulan depan," ujar Brand and Marketing Director PT. Neta Auto Indonesia, Yusuf Anshori, Selasa (30/4).

Masyarakat yang berminat bisa langsung melakukan pre-booking Neta V-II di PEVS 2024, dengan membayar tanda jadi Rp 5 juta.

Konsumen yang memesan kendaraan di pameran tersebut mendapat sejumlah keuntungan, seperti Lifetime Warranty, Saldo PLN Mobile, hingga Free Wall Charger.

Neta V-II menawarkan banyak perbedaan dari model pendahulunya. Mulai dari pengaplikasian lampu LED, gril, aksen di bodi, hingga pelek baru.

Bagian interior juga menawarkan suasana baru, seperti desain kursi, dasbor, hingga wireless charger.