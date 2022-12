New OLED TV LZ Series Panasonic, Hadirkan Sensasi Menonton Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - PT. Panasonic Gobel Indonesia (PGI) mengadakan acara PANASONIC STATION (Story of Television), sebagai salah satu bentuk penghargaan perjalanan perkembangan televisi Panasonic di Indonesia.

Panasonic selalu berinovasi untuk menghadirkan produk terbaik bagi masyarakat di seluruh dunia, terutama Indonesia sesuai dengan slogan Panasonic, Live Your Best.

“Dalam setiap pembuatan televisi, Panasonic berharap dapat membawa new value dan new experience yang dapat dirasakan konsumen melalui budaya visual baru, dan memberikan kenyamanan dari tayangan berkualitas baik dari segi pencahayaan, warna, ataupun suara saat menonton,” ujar Head of Communication PT Panasonic Gobel Indonesia Viya Arsawireja.

Agung Ariefiandi, Head of AV Product Marketing PT Panasonic Gobel Indonesia menambahkan OLED TV LZ Series merupakan inovasi terbaru televisi masa kini yang dimiliki oleh Panasonic.

Produk baru TV ini dilengkapi HIGH QUALITY PICTURE & SOUND, Gaming Mode dan Smart Features terkini untuk memberikan perpaduan gambar dan suara yang canggih saat menonton maupun bermain Game.

OLED TV LZ Series merupakan flagship model berkualitas tinggi yang tersedia dalam dua tipe (LZ2000G & LZ1000G) dengan ukuran mulai dari 48, 55, dan 65 inch.

Seri LZ2000G khususnya telah dilengkapi Prosesor HCX Pro AI, Master OLED Pro, Game Control Board Dolby Vision IQ.

Berbagai fitur canggih tersebut, dapat memberikan pengalaman menonton Film, acara TV hingga bermain game menjadi lebih hidup, dengan kecerahan yang ditingkatkan pada teknologi panel generasi terbaru dan didukung juga dengan array speaker terbaru, dan game HDMI 2.1.