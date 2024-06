NIKI Jadi Penyanyi Indonesia Pertama yang Tampil di Jimmy Kimmel Live!

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Indonesia yang kini berdomisili di Los Angeles, NIKI tampil dalam acara televisi Jimmy Kimmel Live! pada 29 Mei 2024 waktu setempat.

Jimmy Kimmel Live! merupakan program televisi bergengsi di Amerika Serikat yang sudah 20 tahun lebih keberadaannya.

Dengan penampilan tersebut, NIKI menjadi artis Indonesia pertama yang tampil dalam Jimmy Kimmel Live!.

Pemilik nama asli Nicole Zefanya itu membawakan lagu Too Much Of A Good Thing, single utama dari album studio ketiga yang akan segera dirilis, Buzz.

NIKI memukau para penonton dengan vokalnya dan penampilan panggung yang dinamis bersama band pengiring

Penampilan di Jimmy Kimmel Live! menandai momen bersejarah tidak hanya bagi NIKI sendiri, namun juga bagi representasi global artis Indonesia di panggung internasional.

Too Much Of A Good Thing yang dirilis pada 3 Mei 2024 merupakan sebuah lagu centil yang dibumbui dengan lirik berisi sarkasme dan kejujuran, dengan mudah menyampaikan perasaan yang muncul saat memiliki pujaan hati yang baru.

Diiringi dengan petikan gitar bass yang tegas dan irama yang mantap, NIKI memulai dengan menyatakan, 'Well, you look like you’re gonna break my heart /and I look like a tough shot in the dark on a good day'.