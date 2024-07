NIKI Ungkap Kisah Cinta Lewat Lagu Tsunami

jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi kelahiran Jakarta yang kini berbasis di Los Angeles, NIKI kembali menghadirkan karya terbaru.

NIKI baru saja meluncurkan sebuah single yang berjudul Tsunami.

Lagu tersebut merupakan single ketiga dari album baru NIKI yang akan dirilis via 88rising pada 9 Agustus 2024.

Dalam Tsunami, tindakan jatuh cinta diibaratkan sebagai gelombang pasang yang menderu, tanpa diduga, NIKI terhanyut dan siap menerimanya.

Lagu yang lembut dan berhembus sepoi-sepoi itu dipasangkan dengan visualisasi tepi pantai yang menampilkan NIKI berputar-putar di atas pasir.

Tsunami merupakan soundtrack yang sempurna untuk romansa musim panas.

Lagu itu juga mengikuti lagu yang terinspirasi dari perbintangan, Blue Moon, dan single utama yang menggoda, Too Much of a Good Thing.

NIKI berencana untuk merayakan album terbaru yang akan datang, Buzz, dengan tur dunia musim gugur yang menyeluruh.