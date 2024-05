Umumkan Album Ketiga, NIKI Perkenalkan Single Utama

jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi Niki Zefanya alias NIKI mengumumkan judul serta jadwal peluncuran album terbarunya.

Dia memastikan bakal merilis album studio ketiga yakni Buzz pada 9 Agustus 2024 via 88rising.

Menjelang peluncuran album tersebut, NIKI kini memperkenalkan single utama yakni Too Much Of A Good Thing.

Single baru yang genit itu dilengkapi dengan lirik satir dan jujur yang dengan mudah menyampaikan perasaan yang muncul saat punya crush baru.

Lewat lagu yang dirangkai dengan gitar bass kuat dan irama stabil, NIKI memulai dengan menyatakan, 'Well, you look like you’re gonna break my heart /and I look like a tough shot in the dark on a good da'.

Too Much Of A Good Thing diproduksi bersama teman dan produser NIKI, Ethan Gruska, yang sebelumnya menulis lagu bersama Phoebe Bridgers, Bon Iver, Kimbra, dan banyak lagi.

Baca Juga: NIKI Hadiri Chanel Haute Couture di Paris Fashion Week

NIKI mengatakan Too Much Of A Good Thing adalah lagu yang menyenangkan dan ironis tentang hasrat, imajinasi, dan arena permainan antara kegembiraan dan rasa acuh tak acuh yang mereka ciptakan.

"Ini tentang antisipasi awal yang kita semua tahu dan sukai ketika ada sedikit semangat ekstra dalam setiap langkah Anda, yang menurut saya terasa bahkan secara sonik, dengan alur berjalan mengikuti tempo yang tak lekang oleh waktu yang Anda dapatkan saat Anda merasa tak terkalahkan untuk sesaat," kata NIKI.