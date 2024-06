Putus Cinta, NIKI Ciptakan Lagu Blue Moon

jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi asal Jakarta yang kini menetap di Los Angeles, NIKI merilis single baru yang berjudul Blue Moon.

Peluncuran lagu itu mengikuti pengumuman album baru NIKI, Buzz, yang akan dirilis pada 9 Agustus 2024 via 88rising.

Dia sebelumnya juga sudah memperkenalkan single utama yang bertajuk Too Much Of A Good Thing.

Blue Moon ditulis oleh NIKI selama Nicole World Tour 2023, setelah hubungan romansa yang sudah berlangsung selama empat tahun tiba-tiba berakhir.

Blue moon atau bulan biru dalam astrologi adalah sesuatu yang jarang terjadi di alam semesta, sering kali dikaitkan dengan tingkat kejelasan yang lebih tinggi.

Maka sudah sepantasnya NIKI memanfaatkan energi ini, berbagi pengalamannya tentang kerentanan dan keterbukaan.

"Saya menulis Blue Moon meratapi akhir yang lambat dan tiba-tiba dari sebuah hubungan yang sangat berarti. Ini tentang cinta terdalam dan paling langka yang mungkin kita temui (once in the bluest of moons, if we’re lucky), dan kemudian menyadari kita menemukannya terlalu dini sehingga tidak ada peluang. Ini adalah kiasan klasik tentang orang yang tepat, waktu yang salah," kata NIKI.

Seperti single Too Much Of A Good Thing, Blue Moon diproduksi NIKI bersama dengan teman dekat dan kolaborator Ethan Gruska.