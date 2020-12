NMW Greatest Glow Sale, Catat Tanggalnya!

jpnn.com - NMW Clinic kini mulai rutin menyelenggarakan NMW Greatest Glow Sale (GGS) 2020, event promo terbesar sepanjang tahun.

Dalam rangkaian GGS 2020 kali ini NMW Clinic menawarkan berbagai promo menarik dengan diskon sampai dengan 55 persen.

GGS 2020 berlangsung mulai dari 27 November 2020 - 5 Januari 2021. Periode promo akan terbagi menjadi 2, untuk early bird khusus member NMW Clinic,

bisa menikmati pembelian pre-sale pada 27-30 November 2020 sekaligus mendapat tambahan diskon 10 persen untuk menikmati pre-sale.

Kemudian periode berikutnya di tanggal 1 Desember 2020 - 5 Januari 2021, promo dapat dibeli oleh umum. Adapun rangkaian NMW GGS sebagai berikut:

1. Pay Now Use Later

Promo Pay Now Use Later memungkinkan pelanggan NMW Clinic untuk dapat membeli terlebih dahulu kombinasi treatment maupun package treatment dalam bentuk voucher dan dapat digunakan di awal tahun 2021.

Tentunya treatment dijual dengan diskon yang sangat besar sampai dengan 55 persen. Treatment yang tersedia dalam promo ini ada 5 kombinasi treatment dan 7 paket treatment 3 kali dan 6 kali.

Promo ini dijual mulai dari harga Rp 99.500,-. Adapun treatment yang disediakan mulai dari Essential Facial, PRP, hingga Hollywood Peel.