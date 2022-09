OB Centre Jakarta Gelar Stand Up Comedy Dengan Bahasa Isyarat

jpnn.com, JAKARTA - OB Centre Jakarta kembali mengadakan Gaspol Stand Up Competition 2022.

Dalam episode tiga pada September kali ini, OB Centre berkolaborasi dengan komunitas Stand Up Indo Jaksel.

Founder dari OB Centre Jakarta, Bayu Oktara mengatakan, semangat dan dukungan para komika inilah yang membuat Gaspol Stand Up Competition Episode 3, sebelum episode Best of The Best pada Desember 2022 nanti.

Gaspol Stand Up Competition Episode 3 akan diadakan di Sinou Kaffe, Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan dengan konsep berbeda, yaitu menampilkan komika teman tuli, yaitu Barrep Saputro dan Uut – Yesi dari Pop Joy Sign.

Hal ini karena penyelenggaraannya bertepatan dengan Hari Bahasa Isyarat Sedunia atau World Sign Language Day pada 23 September 2022.

Nantinya sebelum kompetisi yang menampilkan 20 komika ini dimulai, Barrep Saputro akan tampil sebagai pembuka.

"Harapannya dengan tampilnya komika teman tuli kali ini akan mendukung para disabilitas untuk terus mengasah kemampuan diri untuk mandiri dan setara. Komunitas Stand Up Indo yang tersebar, merupakan potensi untuk menjadi wadah saling mengasah kemampuan para komika," sebut Bayu Oktara.

Komunitas ini tersebar ke banyak wilayah, termasuk Stand Up Indo Jaksel. Kompetisi ini diharapkan mampu memnjadi ajang untuk mengasah materi para komika.