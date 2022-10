Oliver Wihardja Gelar Pameran, Raffi Ahmad Turut Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Seniman muda, Oliver Wihardja menggelar pameran tunggal pertamanya yang bertajuk Walk With Me.



Pameran tersebut berlangsung di Oliver’s Barn, Andara, Jakarta Selatan pada 15-29 Oktober 2022.

Pria yang karib disapa Ollie itu menampilkan 13 lukisan dan sebuah karya video animasi dalam pameran.

Karya-karya tersebut produksi selama masa pandemi dua tahun belakangan.

Ollie banyak mengambil cerita-cerita dalam Alkitab Injil sebagai tema lukisannya.

Hal tersebut juga yang menjadi dasar dari penamaan tajuk pameran ini yang bisa diintepretasikan sebagai 'berjalan bersama Tuhan'.

Lukisan Ollie yang dipamerkan seluruhnya akan dijual, lalu 50 persen dari hasil penjualannya disumbangkan ke lembaga amal.

Dua lukisan yang berjudul 'The Last Supper' dan 'The Secret Garden' akan dilelang kemudian hasilnya akan digunakan untuk pembangunan gereja di Sumba.

Saat pembukaan pameran, presenter Raffi Ahmad turut hadir melihat karya-karya Ollie.