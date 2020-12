Olivia Zalianty Ajak Tokoh dan Seniman Baca Puisi

jpnn.com, JAKARTA - Artis Olivia Zalianty terus menggelorakan semangat bela negara. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar peringatan Hari Bela Negara, Sabtu (19/12).

Ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya ini menggelar peringatan tersebut dengan serangkaian acara.

Mulai dari upacara bendera, peluncuran novel sejarah, pembacaan puisi bela negara, dan melukis.

“Keseluruhan kegiatan dikemas dalam acara Puisi Bela Negara,” kata Olivia Zalianty, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12).

Adik Marcella Zalianty ini juga mengkoordinir acara peluncuran novel roman sejarah kisah nyata pejuang PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia).

Roman sejarah berlatar belakang kisah nyata pejuang PDRI bernama Awaludin Latief. Satu larik kisah menarik, yang ditulis ke dalam dua versi novel oleh dua orang penulis Sri Iswati dan Decy C. Capriconadri. “Grand launching novel roman sejarah akan dilakukan secara virtual,” ujar Olivia.

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bela Negara juga ada webinar live virtual Hari Bela Negara dengan pembicara utama Prof Jimly Assiddiqie, SH, sejarawan LIPI, DR Asvi Warman Adam LIPI, dan Prof Anhar Gonggong

Nuansa peringatan Hari Bela Negara akan makin kental dengan acara selanjutnya, yaitu Puisi Bela Negara Generasi Lintas Budaya.