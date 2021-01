Oppo Siapkan Smartphone Flagship Baru

jpnn.com, JAKARTA - Oppo dilaporkan sedang menggarap smartphone terbaru yang siap diluncurkan, salah satunya ialah Find X3.

Meskipun perangkat ini telah bocor beberapa kali, tetapi pabrikan smartphone asal Tiongkok itu belum mau mengonfirmasi secara resmi.

Dikutip dari laman Gizmochina, Rabu (13/1), Oppo menguggah tulisan 'See you on March' di media sosial Weibo.

Kemungkinan besar akan ada sebuah acara peluncuran pada Maret mendatang.

Detail tentang acara peluncuran belum terungkap, tetapi diyakini perusahaan akan merilis Oppo seri Find X3.

Sebab, generasi sebelumnya Find X2 juga diluncurkan pada Maret 2020 lalu.

Tak hanya itu, kehadiran perangkat barunya itu juga diperkuat setelah leakers Evan Blass membagikan bocoran dari smartphone Find X3 Pro.

Dalam bocoran itu, Find X3 Pro akan memiliki panel layar melengkung dan dilengkapi empat kamera di bagian belakang, di mana dua sensor Sony 50MP, lensa telefoto 13MP, dan lensa makro 3MP dengan dukungan zoom 25x.