Pakar Branding Berbagi Rahasia Kepada Peretail dan Pebisnis di IRS 2023

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menggelar Indonesia Retail Summit 2023 di Jakarta.

Acara bertajuk ASEAN RETAIL: Epicentrum of Growth dengan tiga pilar besar yaitu Recover-Rebuilding, Digital Economy, and Sustainability itu menghadirkan guest speaker Yulia Saksen.

Brand consultant international itu membagikan pengetahuan tentang brand internationalisation dan strategic branding kepada para peretail dan pebisnis di Indonesia.

Yulia menjabarkan bagaimana caranya untuk berkembang di tengah gempuran pesaing masa kini.

Dia menjelaskan tentang pentingnya strategic branding dan perannya dalam meningkatkan persepsi brand di suatu bisnis.

Pengetahuan itulah yang dia terapkan untuk memandu bisnis dalam menyelaraskan brand mereka dengan tren konsumen dan menciptakan customer experience yang tidak terlupakan.

Dia juga memaparkan akan pentingnya sebuah jenama go internasional, membedakan bisnis dari pesaing lainnya, menarik investor, meningkatkan persepsi konsumen terhadap brand, serta mampu melindungi brand yang merupakan kekayaan intelektual.

"Konsistensi, servis, dan desain komunikasi adalah hal penting. Dengan ini kita bisa menjadikan customer untuk datang membeli produk again and again, sehingga menjadi customer langganan,” ungkap Yulia Saksen yang juga sebagai Direktur Creativeans.