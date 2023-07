Pakar: Evaluasi Penerapan Teknologi Berbasis AI di Lampu Merah

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pakar transportasi meminta pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi efektivitas penerapan sistem transpotasi cerdas (Intelligent transport system) di lampu merah berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terpasang di 20 titik rawan kemacetan di Jakarta.

Section Head of Monitoring and Evaluation Intelligent Transportation System Association of Indonesia (ITS Indonesia), Dr Ilham Malik mengatakan sistem tersebut perlu dikaji ulang karena tingkat derajat kejenuhan disimpang-simpang tersebut masih tinggi terutama di jam-jam puncak lalu lintas.

“Sangat perlu dievaluasi sampai sejauh mana pemanfaatan sistem tersebut di 20 simpang yang ada sebelum ditambahkan lagi hingga 40 simpang," ungkap Ilham Malik dalam siaran persnya, Minggu (9/7).

Baca Juga: Politikus PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Pemasangan Teknologi AI di Lampu Merah

Dia menambahkan setiap implementasi teknologi baru harus teruji secara komprehensif sebelum diputuskan efektif atau tidak implementasi tersebut.

Menurut dia, sistem transportasi dengan penerapan AI ini akan melakukan pengaturan waktu di lampu lalu lintas berdasarkan informasi basis data internal Google dan memperkuat fungsi sistem manajemen lalu lintas.

Sistem itu, kata dia, mampu menghitung secara aktual volume lalu lintas di simpang, sehingga dapat diketahui perbandingan antara kepadatan jalan dan lalu lintas di jalan tersebut.

Baca Juga: Google Maps Uji Coba Fitur Ikon Lampu Lalu Lintas

Mengingat kompleksitas sistem tersebut, muncul permintaan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Transpotasi Cerdas di lampu lalu lintas berbasis AI ini dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Hal ini agar masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan dan dampak dari penerapan sistem ini.