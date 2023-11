Panasonic Hadirkan Produk Unggulan di Ajang BTN Jakarta Run 2023

jpnn.com, JAKARTA - Panasonic mempersembahkan berbagai produk unggulan bagi masyarakat, khususnya bagi peserta yang mengikuti BTN Jakarta Run yang digelar pada Minggu, (12/11), di Jakarta.

Di acara lari bergengsi tersebut, PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) menghadirkan berbagai produk unggul seperti AC, Air Purifier, Water Purification, Portable Air Purifier, Stand Fan hingga Dish Dryer.

Dukungan tersebut sebagai upaya PGI untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman saat menggunakan alat elektronik berkualitas, demi menjalani aktivitas dengan lebih mudah setiap harinya.

Rawenda, Head of Indoor Air Quality Solutions division PT Panasonic Gobel Indonesia mengatakan, Panasonic turut berpartisipasi di BTN Jakarta Run 2023 untuk mempromosikan kesehatan, serta kebugaran melalui kegiatan olahraga, karena memiliki nilai-nilai yang selaras dengan visi Panasonic dan sesuai dengan tagline Panasonic Live Your Best.

“Panasonic menyediakan berbagai produk unggulan pilihan Rumah Kita bagi peserta BTN Jakarta Run 2023. Hal tersebut, sebagai implementasi dari kampanye #PanasonicRumahKita untuk mendorong konsumen mengambil langkah-langkah menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan, dengan inovasi unik di tiap produk elektronik dan #semuaadadipanasonic," ujar Rawenda.

Partisipasi Panasonic di ajang lari bergengsi tersebut tidak hanya memberi semangat kepada para peserta, tapi juga menunjukkan kesungguhan dari komitmen perusahaan dalam memberikan banyak manfaat nyata melalui inovasi serta teknologi yang dibuat dan dipasarkan.

Beberapa inovasi yang disematkan pada produk yang diberikan kepada peserta terpilih BTN Jakarta Run, di antaranya yaitu nanoe X pada produk AC, dan nanoe X serta HEPA Filter pada produk Air Purifier.

Nanoe X merupakan teknologi yang hanya dimiliki Panasonic dari produk AC dan Air Purifer dengan kemampuan memurnikan udara dalam ruangan hingga 99,99% dari bakteri, jamur, allergen & polutan berbahaya (PM2.5), sedangkan HEPA Filter pada Air Purifier Panasonic mampu menghisap partikel PM 2.5 hingga 99,97%.