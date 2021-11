Pantauan Pasar Hari Ini, Harga Minyak Goreng Bikin Emak-Emak Mengelus Dada

jpnn.com, JAKARTA - Harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun tampak terus menunjukkan tren kenaikan.

Dipantau dari laman resmi Info Pangan Jakarta, harga dua komoditas di pasar di DKI Jakarta terus naik.

Dua komoditas itu adalah minyak goreng dan cabai merah keriting.

Harga minyak goreng curah naik Rp 138 menjadi Rp 18.538 per kilogram.

Kemudian, harga cabai merah keriting naik Rp 1.894 menjadi Rp 45.340 per kilogram.

Harga cabai merah pun merangkak naik Rp 202, sekarang berada di posisi Rp 30.840 per kilogram, kenaikan juga disusul oleh cabai rawit hijau Rp 29.409 per kilogram atau naik Rp 409 per kilogram.

Rini (38) menyatakan kecewa karena harga minyak goreng tak kunjung turun. Kenaikan harga minyak goreng membuatnya membatasi pembelian dengan ukuran terkecil.

"Beli minyak goreng seliteran biar enggak berasa. Harga minyak goreng kemasan bermerek malah tambah parah. Bikin mengelus dada," katanya.