Para CEO Delegasi ARCEOs' Conference Nikmati Perjalanan Naik LRT Jabodebek

jpnn.com, JAKARTA - Para CEO dari delapan operator kereta terkemuka di Asia Tenggara melakukan perjalanan menggunakan LRT Jabodebek, dalam rangkaian ASEAN Railway CEOs’ Conference (ARCEOs’ Conference) ke-44 pada Rabu (4/9).

Perjalanan ini dimulai dari Stasiun Halim menuju Stasiun Dukuh Atas.

Sebagai bagian dari dukungan kegiatan ini, LRT Jabodebek juga meluncurkan KMT (Kartu Multi Trip) khusus edisi ARCEOs' Conference.

Baca Juga: Begini Kesiapan KAI Logistik jadi Tuan Rumah Event ASEAN Railway CEOs Conference

KMT ini tidak hanya memudahkan perjalanan para delegasi selama konferensi, tetapi juga menunjukkan komitmen LRT Jabodebek dalam mendukung acara internasional.

Delegasi yang menikmati fasilitas ini berasal dari Malaysia (Keretapi Tanah Melayu), Vietnam (Vietnam Railways), Kamboja (Ministry of Public Works and Transport), Laos (Lao National Railways), Filipina (Philippine National Railways), Myanmar (Myanma Railways), Thailand (State Railway of Thailand), dan Indonesia (PT Kereta Api Indonesia.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyampaikan pihaknya merasa sangat terhormat dan bangga LRT Jabodebek bisa berpartisipasi dalam ARCEOs' Conference.

Baca Juga: LRT Jabodebek Uji Coba Penambahan 14 Perjalanan

"Pada kesempatan ini kami juga meluncurkan KMT khusus ARCEOs’ Conference. Peluncuran ini tidak hanya sebagai dukungan LRT Jabodebek terhadap kesuksesan konferensi, tetapi juga merupakan langkah memperkenalkan keunggulan sistem transportasi publik Indonesia kepada para pemimpin industri kereta api se-Asia Tenggara," ujar Mahendro.

LRT Jabodebek juga mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan menyediakan air minum gratis di setiap stasiun.