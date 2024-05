Para Penguasa di Hammersonic 2024

jpnn.com, JAKARTA - Hammersonic Festival 2024 telah sepekan berlalu. Akan tetapi, kenangan ingar bingar festival musik cadas terbesar se-Asia Tenggara yang diadakan Ravel Entertainment itu masih menempel di kepala.

Tahun ini, Hammersonic kembali digelar di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta pada 4 dan 5 Mei 2024. Selama 2 hari penyelenggaraan, Hammersonic 2024 mampu membuat kawasan Ancol 'menghitam' karena kehadiran puluhan ribu penonton.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Hammersonic sudah seperti 'hari raya' bagi pencinta musik keras di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Para penikmat musik metal, punk, hardcore, emo, rock, dan lainnya dari pelosok negeri hingga negara tetangga berkumpul di Hammersonic 2024.

Hadirin datang untuk menyaksikan para adiwira alias pahlawan super dalam urusan musik keras. Sebagai festival musik cadas terbesar di Asia Tenggara, Hammersonic 2024 kali ini mengusung tema The Majestic Fellowship.

“Melalui tema ini, jelas memperkuat komitmen Hammersonic Festival sebagai tempat untuk merayakan persaudaraan dalam komunitas rock, metal, punk hingga sub genre musik turunannya, agar menghadirkan pengalaman musik yang bisa mempersatukan dan membangun hubungan kuat di antara penggemar musik keras di mana pun,” kata Dede Rianta alias Deri, perwakilan dari Hammersonic Festival.

Hammersonic 2024 memanjakan seluruh Hammerhead di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta dengan menyuguhkan sekitar 53 band. Puluhan band cadas internasional datang ke Indonesia dari berbagai belahan dunia.

Beberapa bintang tamu utama Hammersonic 2024 yakni di antaranya Lamb of God (Virgina/Amerika), A Day To Remember (Florida/Amerika), Cradle of Filth (Suffolk/Inggris), Suicide Silence (California/Amerika), Suffocation (New York/Amerika), SAOSIN (California/Amerika).

Selanjutnya, ada Yngwie Malmsteen (Swedia), Marty Friedman (Washington/Amerika), We The Kings (Florida/Amerika), Fear Factory (Los Angeles/Amerika), Tiny Moving Part (Minnesota/Amerika), Atreyu (California/Amerika), Misery Index (Maryland/Amerika), Bleeding Through (California/Amerika).