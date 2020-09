Pegadaian Borong 6 Penghargaan Marketeers BUMN Awards 2020

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) meraih enam penghargaan Marketeers BUMN Awards 2020 dalam acara Jakarta Marketing Week.

Penghargaan itu didapat karena Pegadaian dinilai konsisten melakukan inovasi bidang pemasaran di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, saat ini Pegadaian tengah melakukan pengembangan produk dengan konsep layanan yang meminimalisir kontak antara karyawan dengan nasabah melalui pemanfaatan teknologi seperti kartu kredit berbasis emas (Gold Card), Gadai Dropbox, dan bisnis Digital Lending.

Enam penghargaan yang diraih yaitu dalam kategori perusahaan Best of the Best, The Most Promising Company in Strategic Marketing, The Most Promising Company in Tactical Marketing, The Most Promising Company in Marketing 3.0, The Most Entrepreneurial SOE, dan CMO of the Year BUMN 2020.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumya, penyerahan penghargaan dilakukan secara virtual sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

“Kami bahagia karena strategi, taktik dan berbagai inovasi dalam bidang pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian mendapatkan apresiasi. Apa yang kami lakukan pada dasarnya dalam rangka literasi keuangan kepada seluruh masyarakat, agar mereka mengenal dan memanfaatkan produk-produk Pegadaian,” kata Direktur Operasi dan Pemasaran Pegadaian Damar Latri Setiawan.

Damar menjelaskan, di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini Pegadaian terus mengedepankan dan mengembangkan inovasi dengan terus mengoptimalkan layanan digital untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan distribusi.

Upaya ini dilakukan agar masyarakat Indonesia bisa menikmati layanan Pegadaian dengan mudah tanpa harus keluar rumah.