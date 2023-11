Pegolf Internasional dan Tanah Air Siap Beraksi di BNI Indonesian Masters 2023

jpnn.com, JAKARTA - Turnamen golf profesional internasional terbesar di Tanah Air, BNI Indonesian Masters akan digelar di Royale Jakarta Golf Club pada 16-19 November 2023.

Turnamen berhadiah total senilai 1.5 juta dolar Amerika ini akan menyajikan pekan menghibur dari kompetisi golf kelas dunia.

Para pegolf internasional dan tanah air dipastikan ikut dalam turnamen ini.

Di antaranya juara US Open 2010 yang juga peraih 15 gelar (PGA Tour dan European Tour) Graeme McDowell, juara 6 turnamen European Tour Thomas Pieters, pemenang 3 gelar International Series Andy Ogletree, juara Indonesian Masters 2014 Anirban Lahiri, juara Indonesian Masters 2 kali Poom Saksansin, juara Asian Games 2023 Taichi Kho, dan juara bertahan BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi, Sarit Suwannarut.

Selain itu, juara US Masters 2018 dan peraih 9 gelar PGA Tour Patrick Reed pun memanaskan persaingan untuk menjadi No. 1 di BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi 2023.

Tahun lalu, turnamen golf terbesar di Indonesia telah dimenangkan oleh Suwannarut, yang tahun ini akan memimpin jajaran pemain bintang Asian Tour yang akan bertanding di BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi.

“BNI Indonesian Masters presented selalu memberikan kesan mendalam dalam perjalanan karier saya. Karier saya di Asian Tour sebelum menang di sini memang sedang kurang bagus,” ujar Sarit Suwannarut, Juara BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi 2022.

Namun, ketika bisa menjuarai BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi 2022, kepercayaan diri saya meningkat. Saya yakin bahwa saya bisa berkarier lebih bagus dan lebih baik lagi di Asian Tour ke depannya