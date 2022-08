Pelatihan Kapasitas 'ROOTs' Dibidik Jadi Pemantik Kapasitas Guru

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 350 guru dari 16 sekolah di seluruh Indonesia mengikuti pelatihan Roadmap of Outstanding Educators (ROOTs) yang diselenggarakan oleh NICE Indonesi.

CEO NICE Indonesia Dasril Guntara mengatakan peningkatan kompetensi para guru merupakan hal yang sangat penting.

Sebab, hal itu akan meningkatkan keterampilan belajar dari para siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah.

"Kami juga inginmemberikan pemahaman framework FIRST Edu yang mencakup lima domain dan 15 prinsipnya, kemudian melatih guru untuk merancang pembelajaran berbasis pada FIRST Edu frame dalam bentuk Active Deep Session Flow (ADSF) dan melatih guru untuk dapat melakukan fasilitasi pembelajaran berdasarkan ADSF yang telah disusun," jelas Dasril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/8).

Lebih lanjut, Dasril menyebut ROOTs dilakukan bersama secara global di tiga negara yaitu Indonesia, Kirgystan, dan Tanzania.

"Alhamdulillah tahun ini kami menggelar ROOTs program sebanyak 13 Batch dimulai dari Maret hingga Agustus 2022 yang didanai oleh NAMA Foundations," kata Dasril.

Guru dari Pesantren Darul Quran Mulia Tita merasa mendapatkan manfaat dari ROOTs.

"Masyaallah sangat luar biasa, saya yang awalnya belum terlalu percaya diri untuk berbicara di depan umum, tetapi akhirnya saya bisa percaya diri, kemudian insight yang saya dapatkan sangat luar biasa, ke depannya saya akan melakukan dan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan," ungkapnya.