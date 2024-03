Pelindo Sabet Dua Penghargaan BCOMSS 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyabet dua penghargaan dalam ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang diselenggarakan Kementerian BUMN.

Pelindo berhasil memenangkan predikat gold (terbaik) untuk kategori Community Involvement & Development (CID) Pendidikan.

Penghargaan disematkan karena Pelindo mendukung pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

Pada kategori ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendapatkan penghargaan silver, yang disusul PT Hutama Karya (Persero) dengan penghargaan bronze.

Pelindo diwakili oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Mega Satria yang mewakili Direktur Utama, dan Department Head Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Febrianto Zenny.

Department Head Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Febrianto Zenny mendapatkan penghargaan silver untuk kategori TJSL Agent of the Year.

Selain itu, Pelindo masuk sebagai nominator Best of The Best TJSL BUMN.

Pencapaian ini menegaskan posisi Pelindo sebagai salah satu BUMN terdepan dalam hal inovasi program keberlanjutan.