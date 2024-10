Pelita Air Jadi Mitra Resmi Album Tur Maliq & D’Essentials

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air menjadi Official Airline Partner Maliq & D’Essentials dalam album tur bertajuk Can Machines Fall In Love Album Tour 2024.

Kolaborasi itu berlanjut setelah sebelumnya Pelita Air dan Maliq & D’Essentials menggarap project in-flight music berjudul “Terang Kala Pelita” yang hingga saat ini telah memberikan pengalaman terbang yang mengesankan bagi para penumpang.

Tour Album itu akan berlangsung di beberapa kota di antaranya Bali, Surabaya, dan Yogyakarta pada Oktober hingga Desember 2024. D

Maliq & D’Essentials mengungkapkan kolaborasi unik yang terjalin dengan Pelita Air merupakan hal baru yang sangat baik karena dapat mendekatkan Maliq & D’Essentials dengan para penggemarnya.

"Ini adalah hal baru dan menarik bagi Maliq & D’Essentials agar lebih dekat dengan penggemar. Apalagi ini adalah tour pertama bagi Maliq & D’Essentials dengan konsep yang sangat baru,” Ucap Widi Puradiredja drummer Maliq & D’Essentials.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa kolaborasi ini menandakan komitmen Pelita Air sebagai bagian dari Pertamina untuk terus meningkatkan value sebagai maskapai penerbangan dengan layanan yang berkualitas.

“Kepercayaan yang diberikan oleh Maliq & D’Essentials menunjukkan kualitas layanan penerbangan yang dimiliki oleh Pelita Air. Semoga kolaborasi ini dapat membuat Pelita Air untuk terbang lebih tinggi” terang Fadjar.

Pelita Air sebagai Official Airline Partner Maliq & D’Essentials akan menyiapkan beragam kejutan bagi para penumpang & penggemar Maliq & D’Essentials khusus untuk penerbangan rute Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta.