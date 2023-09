Pelopor Data Streaming Ini Perluas Kemitraan dengan Google Cloud

jpnn.com, JAKARTA - Pelopor data streaming, Confluent, Inc., mengumumkan perluasan kemitraan dengan Google Cloud pada Rabu (30/8) lalu.

Selain itu, Confluent juga ditunjuk sebagai Google Cloud Technology Partner of the Year untuk kategori Google Marketplace-Data and Analytics.

President of Field Operations, Confluent Erica Schultz mengatakan kolaborasi Confluent dan Google Cloud makin memudahkan para pelanggan untuk menghubungkan dan memproses aliran data real-time di organisasi mereka dan memaksimalkan kinerja aplikasi dan analisis modern.

Confluent telah mempererat kemitraan mereka dengan Google Cloud melalui investasi teknis, pemasaran, dan penjualan yang lebih luas untuk membuka akses bagi banyak perusahaan khususnya pengelolaan data secara real-time dalam skala besar.

"Confluent dan Google Cloud bersinergi untuk membantu organisasi menyelesaikan tantangan data yang paling mendesak," kata Erica Schultz dalam keterangan resmi yang diterima JPNN.com hari ini.

"Melalui kemitraan ini, kami juga akan terus mendukung bisnis transformasi pelanggan melalui solusi data real-time dan memodernisasi platform data perusahaan dengan solusi yang dapat diandalkan dari arsitektur data on-premise dan multi-cloud ke Google Cloud."

"Penghargaan mitra Google Cloud melihat dampak signifikan dan kesuksesan pelanggan yang telah dihasilkan oleh para mitra kami selama setahun terakhir," ujar Corporate Vice President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud, Kevin Ichhpurani.

"Kami sangat senang dapat mengakui Confluent sebagai pemenang Google Cloud Partner Award 2023 dan menantikan kemitraan yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk bersama mendukung pelanggan kami."