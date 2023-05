Pengamat: Gerakan 'Urusan Gue Kerenin Indonesia' Dukung Prabowo Disukai Milenial dan Gen Z

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin memuji kiprah generasi milenial dan gen Z yang meramaikan 'Urusan Gue Kerenin Indonesia' mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.

Ujang menilai dukungan tersebut membuktikan Prabowo merupakan sosok yang berani, tegas, dan sederhana yang cocok dengan gaya atau karakter milenial dan gen Z.

"Ini juga membuktikan Prabowo mendapatkan tempat, dukungan, simpatik dan disukai anak milenial dan gen Z yang kita ketahui sangat potensial, dominan, mayoritas, bahkan pemilih terbesar di Pemilu 2024," kata Ujang Komarudin ketika dihubungi awak media, Minggu (21/5).

Fauzan Kemal Akbar dan kawan-kawan yang mengkoordinir gerakan 'Urusan Gue Kerenin Indonesia.

Gerakan 'Urusan Gue Asikin Indonesia' digelar serempak di lima kota di seluruh Indonesia, meliputi DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Asahan (Sumatera Utara), Deli Serdang (Sumatera Utara), dan Medan (Sumatera Utara).

Gerakan yang awalnya digagas Fauzan Kemal Akbar dan kawan-kawan ini dilakukan secara daring dan luring serta tidak mengurangi suasana keakraban yang saling menunjang.

Peran generasi milenial dan gen Z sangat penting bagi keberlangsungan bangsa di masa akan datang.

Mereka juga diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal yang monoton.