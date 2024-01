Pengamat: Jokowi Akan Alami Guncangan Politik Setelah Pilpres

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menanggapi seruan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri agar sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

Ray memperkirakan, sebagian menteri di Kabinet memang akan mundur setelah Pilpres.

"Nanti setelah pilpres (sebagian menteri mundur). Sekarang semua masih menahan diri," ujar Ray, Selasa (16/1/2024).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia itu melanjutkan, karena mundurnya sebagian menterinya tersebut, Jokowi akan mengalami guncangan politik setelah pilpres.

Ray memperkirakan, para menteri yang mundur itu kebanyakan dari PDI Perjuangan dan Nasdem.

"Untuk sekarang mereka belum mundur dari kabinet. Sebab akan buruk terhadap partai maupun capres yang didukung oleh partai," ujar Ray.

Sebelumnya, Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi mundur.

Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.