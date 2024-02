Pengelolaan Cash Management Bisnis Makin Optimal Pakai QLola by BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berinovasi untuk memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah, salah satunya melalui QLola by BRI.

Perbankan pelat merah itu menghadirkan solusi terintegrasi dan ditujukan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI.

Nasabah dapat melakukan akses ke berbagai produk BRI hanya dengan satu kali log in atau Single Sign On. Tak hanya itu, QLola by BRI juga terkoneksi dengan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

QLola by BRI hadir dengan sejumlah fitur unggulan yang terintegrasi antara lain, Cash Management, Trade Finance, Foreign Exchange, Investment Services, Supply Chain Management, Financial Dashboard, dan layanan lainnya yang bisa mengoptimalkan kegiatan bisnis nasabah.

Cash Management pada QLola by BRI memiliki sejumlah fitur yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk mengelola dana perusahaannya:

1. Financial Information

Fitur ini dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pengawasan atau monitoring atas rekening-rekening perusahaan untuk berbagai macam mata uang.

2. Payment