Penggemar Barcelona Mengamuk, Tetapi Kok Menyeret Espanyol?

jpnn.com, BARCELONA - Pendukung setia FC Barcelona mengamuk di depan tempat latihan klub, Sabtu (15/8) pagi waktu Barcelona.

Ya. Rakyat Catalonia marah lantaran klub kebanggaan mereka takluk 2-8 dari Bayern Muenchen dalam perempat final Liga Champions di Lisbon. Skor yang memalukan.

Fan mencoba untuk berhadapan langsung dengan para pemain, mencari jawaban soal bencana di Lisbon tersebut.

Namun, mereka tak berhasil menemui satu pun pemain. Skuad Barca memilih untuk meninggalkan tempat latihan lewat pintu belakang.

Really tough times. Culers, I feel really sorry for what happened yesterday. I’m disappointed. I don’t want to search for excuses - because there are none. We definitely need to change. pic.twitter.com/2kUIFiKY7F — Marc ter Stegen (@mterstegen1) August 15, 2020