Pengumuman dari NBA soal Situasi Terkini COVID-19

jpnn.com, ORLANDO - Pihak NBA memberi kabar gembira soal situasi COVID-19 di tempat mereka melanjutkan kompetisi, di ESPN Wide World of Sport Orlando.

Pada Kamis hari WIB, NBA mengumumkan hasil tes COVID-19 terkini. Kawasan itu bersih.

"Dari 341 pemain yang mengikuti tes COVID-19 di kawasan itu sejak hasil tes sebelumnya pada 12 Agustus, tidak ada yang terkonfirmasi positif," demikian pernyataan resmi NBA.

Ini menjadi kali keempat dari rangkaian tes yang dilakukan NBA di komplek tersebut yang menyatakan bersih dari kasus positif COVID-19.

The NBA and NBPA have announced the following: pic.twitter.com/JnEDp6SmtR — NBA (@NBA) August 19, 2020