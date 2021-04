Penuh Drama! Series The Intern Angkat Cerita Anak Muda Magang

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi streaming digital live TV dan Video On Demand (VOD) Vision+ merilis judul-judul original series terbaru.

Salah satunya series The Intern yang tayang perdana di aplikasi milik PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) atau yang juga dikenal dengan MVN.

Series ini mengangkat cerita seru seputar dunia anak-anak muda yang tengah magang di perusahaan e-commerce fashion.

Drama dan konflik, juga komedi dengan dibumbui semangat milenial mengenal dunia kerja bakal menghibur pemirsa.

Vision+ tercatat telah memproduksi dan menayangkan Twisted, Disconnected, Skripsick, dan Sumber Rezeki.

Khusus The Intern, serial ini merupakan hasil kolaborasi apik dari Vision+ dan The F Thing, e-commerce fashion yang juga milik MNC Group.

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, ini adalah sebuah kolaborasi produksi yang unik dengan online street ware marketplace yaitu The F Thing.

"Jadi tentunya secara look, wardrobe, and feel akan lebih fresh, dan tentunya akan lebih fresh dilihat dengan beberapa cast yang sangat good looking," ujar Clarissa dalam keterangannya, Minggu (25/4).