Perayaan 150 Tahun, Heineken Hadirkan Ekshibisi 'Destination Good Times'

jpnn.com, JAKARTA - Heineken meluncurkan kampanye bertajuk ‘150 Years of Good Times, One Way or Another’ dalam rangka perayaan 150 tahun.

Momen 150 tahun ini adalah saat yang tepat bagi Heineken untuk menghilangkan stereotip ulang tahun dan mulai merayakan bagaimana orang di seluruh dunia menikmati Heineken.

Semua terlepas dari bagaimana mereka menyebutnya dan bagaimana mereka menikmatinya, yang terpenting adalah ‘Good Times’ bersama Heineken.

Freddy Heineken pernah berkata, "Saya tidak menjual bir, saya menjual ‘gezelligheid’ atau ‘Good Times’," dan itulah yang menjadi DNA Heineken sampai sekarang.

"Dalam perayaan 150 tahun good times bersama Heineken, kami merangkul semua cara berbeda yang digunakan orang di lebih dari 190 negara untuk menikmati merek kami. Heineken telah menjadi ikon global, menyatukan kita semua, one way or another," kata Jessica Setiawan, Marketing Director Multi Bintang Indonesia di Ashta SCBD, Jakarta, Kamis (22/7).

"Di Indonesia, konsumen dapat merasakan pengalaman ini secara langsung di Heineken 150 Destination Good Times," sambungnya.

Heineken 150 - Destination Good Times dibuka untuk publik selama 10 hari dimulai pada 28 Juli hingga 6 Agustus 2023 di Spac8, ASHTA, Jakarta.

Pengunjung akan menemukan zona-zona menarik dalam ekshibisi tersebut untuk mengeksplorasi tentang Heineken.