Sponsor Minuman Beralkohol Tidak Akan Terpampang di Formula E, Ini Gantinya

jpnn.com, JAKARTA - Heineken selaku salah satu sponsor Formula E dipastikan tidak akan memampang satu pun produkya di ajang balap mobil listrik tersebut.

Sebagai gantinya, produsen minuman beralkohol itu hanya menampilkan slogan mereka yang berbunyi "When You Drive, Never Drink".

Marketing Director of Multi Bintang Indonesia Jessica Setiawan menyebut slogan itu merupakan bentuk edukasi cara mengonsumsi bir secara bertanggung jawab.

"Benar, kami tidak akan memunculkan produk minuman beralkohol di sekitar sirkuit Formula E.”

“Sebagai gantinya, kami akan menampilkan slogan sebagai bentuk kepedulian kami," ungkap Jessica saat konferensi pers dengan wartawan, Selasa (31/5/2022).

Sebelumnya, muncul kontroversi terkait adanya larangan iklan minuman berakohol di ajang Formula E pada Sabtu 4 Juni mendatang.

Namun, Jessica tidak begitu memusingkan hal tersebut karena Heineken dan Formula E sudah menjalin kerja sama cukup lama, mulai dari 2019 lalu.

Karena itu, ketika muncul larangan tersebut, Jessica sudah menyiapkan planning lainnya, salah satunya melanjutkan kampanye secara global Heineken, yakni pesan responsible drinking.