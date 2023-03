PergiKuliner Bikin Acara Kekinian 10 Hari, Yuk Datang!

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aplikasi review restoran No. 1 di Indonesia, PergiKuliner menggelar festival makanan kekinian selama sepuluh hari yang berlangsung dari 10-19 Maret 2023 di Blok M Square, tempat nongkrong gaul anak muda dari masa ke masa.

CEO PergiKuliner Oswin Liandow mengatakan sejarah Blok M yang hingga saat ini menjadi tempat instagramable, pusat perbelanjaan, hingga wisata kuliner membuat kawasan ini menjadi daya tarik utama untuk menyelenggarakan acara PergiKuliner Festival Kekinian yang menjadi favorit anak muda.

PergiKuliner membawa keseruan tersendiri ke salah satu kawasan terpopuler di Jakarta ini, yaitu Live Acoustic, Dance Cover, dan Games berhadiah setiap harinya yang dapat diikuti oleh pengunjung.

"Satu hal ditunggu-tunggu oleh pengunjung PergiKuliner Festival yaitu Eating Challenge di setiap akhir pekan," kata Oswin, di Jakarta, Jumat (17/3).

Oswin menyebut untuk keseruan dapat diikuti oleh pengunjung festival secara gratis.

Tidak lupa, Festival Kekinian juga menyediakan free tester pada seluruh stan kuliner yang dapat diambil oleh pengunjung melalui aplikasi PergiKuliner serta pembelian minuman di stan Le Minerale dan Teh Pucuk.

Setidaknya ada 27 stan kuliner telah disiapkan oleh PergiKuliner di Festival Kekinian, yaitu All About Durian, Bakso Boedjangan, Bakso Goreng Bobo, Crab Day X Coco Day, Chikentu , Dimsum Benhil, Jajanan Buron, Japanese Street Foods by Wibu Empire, Jeruk Peras & Alpukat Kocok Jago, Kedai Khas Kalimantan, Kue Sus Kaka, Kuroffle, Lang Potatoes, Mie Mapan, Moro Bakeshop X Kopi Koon, Oetak Oetak, Pempek Metro Atom 99, Rumah Makan 73, Sate Taichan D'Juragan, siNdut, Siomay Lim 88, Suwan Steak, Sweety Cane, Tahu Kriuk Yes, Tims Donut, Velluto Gelato, dan Warunk Upnormal.

"PergiKuliner berencana untuk menyelenggarakan lebih banyak festival kuliner dan keseruan lainnya di masa mendatang untuk memperkenalkan beragam jenis makanan dan rasa yang berbeda kepada masyarakat," pungkas Oswin. (jpnn)