Pencinta Kuliner Merapat, PergiKuliner Festival Bakmi Bakal Hadir di Living World Alam Sutera

jpnn.com, TANGERANG - Para pencinta kuliner siapkan diri untuk mencipi beragam makanan.

Sebab, PergiKunliner Festival Bakmi bakal berlangsung selama dua belas hari berturut-turut dari 27 September – 8 Oktober 2023 di Living World Alam Sutera, Lantai 2, Ubud Paradise.

Oswin Liandow, CEO PergiKuliner, mengatakan melalui PergiKuliner Festival Bakmi ini, pihaknya berharap dapat menciptakan pengalaman kuliner menyenangkan kepada para pengunjung.

"Beragam hidangan bakmi dan hidangan lezat lainnya hadir untuk memanjakan para pencinta kuliner dan memberikan keseruan melalui aktivitas menarik lainnya dalam festival kuliner ini," kata dia.

Sebanyak 30 tenant yang hadir antara lain ialah Babi Panggang Bangka (Bipang), Bagonar, Bakmi Boenda, Bakmi DJuwara, Bakmi Kribo, Bakmi Lopui 93, Bakmi Macan, Bakmie Medan Aliang 168, Bakso Gepeng Roxy, Bandar Pentol, Baso Malang Cak Kris, Cendol Pandan, Cireng Keraton, Cwie Mie Samber Gledek, dan Es Coklat Impian.

Ada juga Kedai Mie Tjap 1000 Tahun, Kwetiau Goreng Medan QQ Nian, Mie Guree, Nasi Campur Babi Bali By Tolin - Ubud, Neng Tebu, Oey Taste, Pick Mie By Bunda Kuliner, Plataran Gading, Sate Babi Madu Piggy Ball, Sate Padang Dua Bersaudara, Seblak Kleyengan, Siomay Ayung, Stay More Juice Cafe, Tempayan Babi Asap, dan Wow Yummy.

Tidak hanya menyediakan beragam bakmi dan hidangan lezat lainnya, PergiKuliner Festival Bakmi juga beragam hiburan menarik yang dapat menambah keseruan pengalaman kuliner para pengunjung.

Para pengunjung bisa menikmati performance menarik oleh DJ Introvert, Symphonia, BJ Music School, Prisma SMI, Santie Vocal, dan Graziosa.