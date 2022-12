Perhutani Customer Award 2022, Makin Dekat dengan Pelanggan

jpnn.com, JAKARTA - Perum Perhutani mengadakan business gathering untuk menjalin silaturahmi dan mengapresiasi mitra pelanggan.

Kegiatan tersebut dikemas dalam Perhutani Customer Award 2022 bertemakan “Without You We Are Nothing, But Together We Are Everything” di Surabaya, Kamis (15/12)

Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyatakan Customer Award adalah bentuk apresiasi Perum Perhutani kepada mitra pelanggan atas kerja sama dan loyalitas dalam pembelian produk Perum Perhutani.

Baca Juga: Perhutani Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif dari KIP

Hadir dalam acara Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro beserta seluruh direksi dan jajaran serta mitra bisnis Perum Perhutani.

Wahyu menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan Perhutani melalui acara Perhutani Customer Award 2022 sebagai wujud nyata dari menjaga hubungan dan bentuk support atas kerja sama yang terjalin selama ini.

“Tentunya apresiasi yang kami berikan adalah wujud nyata dari menjaga hubungan dan bentuk support atas kerja sama yang terjalin selama ini,” katanya.

Di akhir sambutannya, Wahyu menyampaikan harapan agar Perum Perhutani dengan para mitra tetap dapat menjalin hubungan kerja sama dan membangun sinergitas yang baik ke depannya.

“Semoga dengan pelaksanaan acara apresiasi ini dukungan semua pelanggan Perhutani tetap terjalin dan lebih meningkat, sehingga bisa bertahan, bahkan bertumbuh menjadi BUMN yang lebih maju lagi ke Depan” tambahnya.