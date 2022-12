Peringati Hari Ibu, Ganjar Peduli Perempuan dan Anak Lewat 'Garpu Perak'

jpnn.com, JAWA TENGAH - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerukan kepedulian terhadap perempuan melalui Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak), dalam memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember.

Menurut Ganjar, isu perempuan dan anak mesti menjadi perhatian masyarakat.

Oleh karena itu, Ganjar mengajak masyarakat untuk mengkampanyekan aktivitas kebaikan pria kepada perempuan dan anak melalui 'Garpu Perak'.

"Manfaatkan medsos untuk kampanyekan kebaikan. Kampanye laki-laki peduli perempuan dan anak itu penting," ujar Ganjar dalam virtual meeting, Kamis (22/12).

Politikus PDIP ini mengatakan, gerakan ini terinspirasi dari aktivitasnya bersama sang istri, Siti Atiqoh Supriyanti.

Ganjar bercerita, saat itu dia sedang membantu istrinya dengan cara menyetrika baju.

"Saya terbiasa melakukan pekerjaan itu. Tapi, ketika saya setrika, dan istri saya iseng-iseng merekam dan meng-upload ke medsos, ternyata reaksi masyarakat beragam," katanya.

Pria 54 tahun ini berharap para pria merealisasikan He for She dalam aktivitas nyata lewat gerakan ini. Menurut Ganjar, ada banyak perhatian yang bisa diberikan para pria, salah satunya peduli ibu hamil.