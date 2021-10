Perokok Harus Tahu Hal ini, jika Sayang Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Bagi para perokok aktif yang masih sayang sama keluarga masing-masing, penting mengetahui apa itu third hand smoke.

Yaitu istilah untuk menyebut residu nikotin dan bahan kimia berbahaya lain yang ditinggalkan asap rokok.

Perokok diingatkan untuk tidak merokok di dalam rumah karena third hand smoke berbahaya untuk anggota keluarga.

Paparan residu nikotin menempel di berbagai perabot, mulai dari kursi, meja, dinding, lantai dan ruangan, selain itu ruangan menjadi bau asap.



Kebiasaan merokok di dalam rumah juga menyebabkan anggota keluarga menjadi perokok pasif.

Studi terbaru King’s College London memaparkan 50 persen perokok pasif berisiko kanker mulut dan tenggorokan.

Ketika anggota keluarga terpapar asap rokok dalam jangka waktu yang panjang, risikonya akan meningkat berkali lipat.

Untuk menghindari third hand smoke kepada keluarga dan khususnya anak, Hazel Cheeseman dari kelompok kampanye Action on Smoking and Health berpesan agar perokok sebaiknya merokok di luar ruangan.

"Studi terbaru ini makin memperkuat bahwa perokok seharusnya merokok di luar ruangan, untuk melindungi anak-anak dari bahaya."