Persaingan Crosser Pada Hari Pertama Seri ke-4 Trial Game Dirt 2023

jpnn.com, JAKARTA - Hari pertama ajang balap motocross Trial Game Dirt 2023 seri keempat di Sirkuit Lapangan Sedan, Bagongan, Magelang, pada Jumat (11/8), berlangsung ketat.

Terdapat tiga kelas yang melakukan race, yaitu Free For All (FFA) Open, Campuran Open, dan Campuran Non Seeded.

Sejak dimulainya lomba pada sore hari, puluhan crosser berusaha keras beradaptasi dan menaklukan lintasan demi meraih catatan waktu tercepat.

Baca Juga: Crosser Terbaik Tanah Air Siap Bersaing di Seri Keempat Trial Game Dirt 2023

Tingkat kesulitan yang dihadirkan Trial Game Dirt di Magelang memang bukan main-main.

Pasalnya, lintasan sepanjang 800 meter itu total memiliki 25 obstacle yang harus ditaklukan tiap crosser, mulai dari double car jump, giant table top, titian kobra, hingga double jump kurma royal.

Di kelas utama FFA Open, pembalap Ivan Harry Nugroho akhirnya berhasil menjadi yang tercepat dengan total catatan waktu di Heat 1 dan Heat 2, yaitu 03:24.144.

Baca Juga: Alfi Husni Sapu Bersih Juara Kelas Trail 175 Open di Trial Game Asphalt 2022

Pembalap asal Solo itu mengungguli Asep Lukman di posisi kedua dengan total waktu 03:24.583.

Sementara itu, di posisi ketiga Lantian Juan dengan total waktu 03:26.831.